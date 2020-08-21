Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новую кредитную карту «Фреш», аналогов которой нет на финансовом рынке. В новом предложении АТБ сделал упор на молодежный сегмент с целью оказать необходимые услуги тем, кто только делает первые самостоятельные шаги в финансовом мире.

«Взросление определяется не только возрастом, но и возможностью финансовой независимости и грамотности. Сейчас на рынке весьма мало предложений для тех, кто только начинает работать и зарабатывать первые деньги. А ведь именно молодежь, которая делает первые шаги во взрослую жизнь, формирует потребительский рынок: образование, ремонт первой машины или квартиры, путешествие, свадьба и многое другое. АТБ дает возможность лично познакомиться с миром финансов, сформировать свою кредитную историю и стать постоянным клиентом нашего банка. При этом карта абсолютно бесплатная, и кредитный лимит может постоянно увеличиваться каждые три месяца при своевременном внесении ежемесячных платежей», — прокомментировал директор департамента разработки кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.

Главные преимущества карты «Фреш»:

бесплатная карта с грейс-периодом;

быстрое принятие решения;

минимум документов и требований;

привлекательная программа лояльности с кешбэком до 10% (любимые категории разработаны с учетом потребностей молодежи: развлечения, образование, спорт и красота);

современный мобильный банк и банковские сервисы.

Кроме того, Сергей Конев отметил, что в мире цифровых технологий и быстро меняющихся трендов очень важно уметь подстроиться под реалии текущего рынка потребительского кредитования. В условиях конкуренции очень важно создавать новые интересные для клиента кредитные продукты. Делая ставку на молодежь, банк позволяет подрастающему поколению почувствовать себя финансово самостоятельным, сформировать кредитную историю и в дальнейшем получать кредиты по условиям, действующим для постоянных клиентов АТБ.