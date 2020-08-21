🔹 Банк России аннулировал лицензию банка «Славянский Кредит» (регистрационный номер 2960, Москва) на осуществление банковских операций. Как поясняет пресс-служба Центробанка, «основанием для аннулирования лицензии у ООО «КБ «Славянский Кредит» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации». АСВ начнет выплаты вкладчикам «Славянского Кредита» не позднее 4 сентября.

🔹 В ночь на 21 августа стартовала государственная программа по выплате кешбэка за поездки по России. На сайте мирпутешествий.рф появились списки гостиниц и туроператоров, которые участвуют в акции. На то, чтобы выбрать и оплатить отель или тур, у россиян есть неделя. Банки.ру советует ознакомиться с условиями «под звездочкой».

🔹 Банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых. Количество игроков, которые объявляли о снижении ставок по таким продуктам в июне и июле, фактически удвоилось по сравнению с показателями апреля — мая, оценили аналитики Frank RG. Основным поводом для пересмотра условий по рефинансированию кредитов стало снижение ключевой ставки ЦБ и изменение условий на рынке, сообщили в банках. Регулятор возобновил смягчение денежно-кредитной политики в апреле, с тех пор ключевая ставка значительно снизилась — на 1,75 процентного пункта, до 4,25% годовых.

🔹 Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа, следует из данных Росстата. Так, за июнь 2020 года средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц. Нефтяники сохранили первое место в рейтинге несмотря на сокращение их зарплат на 9,1% за год на фоне пандемии. На втором месте по уровню оплаты труда оказалось производство табачных изделий, здесь средний ежемесячных доход работников составил 115,6 тыс. рублей. Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей.

