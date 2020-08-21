Банки стали активнее предлагать россиянам рефинансирование — погашение старых кредитов за счет выдачи новых, пишет РБК . Количество игроков, которые объявляли о снижении ставок по таким продуктам в июне и июле, фактически удвоилось по сравнению с показателями апреля — мая, оценили аналитики Frank RG. В мае ставки по программам рефинансирования кредитов наличными снизили шесть крупных банков, в июне — уже 10, а в июле — 14. Ставки по рефинансированию ипотеки в апреле снизили шесть кредитных организаций, в мае — 12, в июне — 13, а в июле — 14.

Основным поводом для пересмотра условий по рефинансированию кредитов стало снижение ключевой ставки ЦБ и изменение условий на рынке, сообщили в банках. ЦБ возобновил смягчение денежно-кредитной политики в апреле, с тех пор ключевая ставка значительно снизилась — на 1,75 п. п., до 4,25% годовых. Снижение ставок по рефинансированию потребкредитов распространяется не на собственных заемщиков, а на клиентов конкурентов. Банки предлагают опцию рефинансирования и своим заемщикам, но не по всем видам ссуд или с дополнительными условиями.

По данным Frank RG, самое заметное сокращение средних минимальных процентных ставок по рефинансированию потребкредитов произошло в Росбанке (на 4 п. п. с начала лета), РСХБ (-1,9 п. п.), «Открытии» (-1,6 п. п.). В отношении ипотеки сильнее всего политику рефинансирования поменяли Росбанк (-2,04 п. п. с апреля), Райффайзенбанк (-2 п. п.), «Открытие» (-1,9 п. п.) и Уральский Банк Реконструкции и Развития (-1,7 п. п.).

По словам представителей кредитных организаций, спрос на рефинансирование предъявляют заемщики, которые не пострадали от пандемии и ограничений, а просто хотят снизить платежную нагрузку. Под рефинансирование в основном попадают ссуды, выданные один-два года назад. Из-за серьезного снижения ставок на рынке рефинансирование интересно даже тем, кто брал кредит в 2019 году. Чаще всего заемщики обращаются за рефинансированием раньше, когда предлагаемая ставка по новому потребкредиту ниже на 5—7%, а по ипотеке — на 2%, отметили в банках.

Объем рефинансирования ипотеки в РФ в первом полугодии вырос в четыре раза Доля рефинансированной ипотеки в общей выдаче выросла с 5% до 16%.

Заемщику, скорее всего, будет отказано в рефинансировании, если он не платит по текущим обязательствам или не имеет заработка, отметили эксперты. Банк может предложить опцию реструктуризации долга. Важно не только отсутствие просрочки на момент обращения за новым кредитом, но и выплаты по графику в течение последних шести месяцев. При принятии решения о рефинансирования банки оценивают те же параметры, что и при выдаче новой ссуды, кредиторы могут обратить внимание не только на допущенные ранее просрочки или уровень долговой нагрузки, но и на многочисленные заявки на кредит, пояснили эксперты.