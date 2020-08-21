Банк России аннулировал лицензию банка «Славянский Кредит» (регистрационный номер 2960, Москва) на осуществление банковских операций. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Как поясняет пресс-служба Центробанка, «основанием для аннулирования лицензии у ООО «КБ «Славянский Кредит» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации».

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

В ЦБ напоминают, что «Славянский Кредит» является участником системы страхования вкладов.



По данным на сайте банка, решение о его добровольной ликвидации было принято 2 июля этого года.