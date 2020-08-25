Траты россиян за три недели августа оказались такими же, как в 2019 году, выяснили эксперты аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru. Как поясняется, выйти в ноль по динамике потребительским расходам помогла неделя с 17 по 23 августа, когда они выросли на 1,9% относительно прошлого года, этого оказалось достаточно, чтобы изменения с начала месяца составили ровно 0% в годовом выражении.

Индекс потребительской активности достиг 75,4 пункта из 100, прибавив за неделю 1,3 пункта. Активных торговых точек стало на 1,3% больше относительно средненедельного значения в феврале. Таким образом, все оперативные индикаторы указывают на то, что ситуация с потребительским спросом улучшается, подчеркивают аналитики «СберИндекса» .

Практически весь прирост трат за прошедшую неделю приходится на непродовольственные товары (плюс 12,4% к 2019 году). Расходы на авиабилеты теперь на 32,8% ниже, чем год назад, однако на пике кризиса падение достигало 94%. Растет спрос в категории «развлечения» (восстановление к 2019 году достигло 73%, хотя в начале августа оно составляло лишь 49,8%). При этом в таких крупных сегментах, как «кафе, бары, рестораны» (восстановились на 78,2% относительно 2019 года) и «салоны красоты, массаж, спа» (восстановление к прошлому году — 78,3%), уже несколько недель значимого прогресса нет.



Лидировавший по темпам роста во время пандемии сегмент «универсальные магазины» (в нем учитываются траты в большинстве интернет-магазинов и платформ электронной коммерции), хоть и остается в «зеленой зоне» (траты на 8,6% больше, чем в 2019 году), демонстрирует охлаждение потребительского спроса. «Данные одной недели могут оказаться шумом, однако аналитики «СберИндекса» следят за этим изменением. А поскольку и в офлайн-рознице ситуация становится лучше, то это может свидетельствовать о том, что потребительские привычки постепенно нормализуются», — заключают эксперты.