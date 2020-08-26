Более 1 млн россиян проявили интерес к покупке тура по России по программе доступных путешествий, которая предусматривает возврат до 20% от стоимости поездки. Такие данные автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты», проанализировавшей результаты первых пяти дней работы программы, приводит ТАСС.

«Более миллиона россиян заинтересовались возможностью приобрести тур на путешествие по стране с кешбэком до 20%. За пять дней с момента открытия сайт программы доступных путешествий по России посетили более 1 миллиона уникальных пользователей. Общая стоимость путевок, приобретенных с момента старта программы, превысила полмиллиарда рублей», — отмечают в организации.

Программа доступных путешествий по России стартовала 21 августа, она продлится до 28 августа 2020 года. В этот промежуток времени россияне могут приобрести туры по стране с кешбэком до 20%. Для этого нужно выбрать на сайте программы доступных путешествий по России мирпутешествий.рф подходящий тур и оплатить его картой платежной системы «Мир», зарегистрированной в одноименной программе лояльности. Возврат за оплаченное путешествие начисляется на карту «Мир» в течение пяти дней после покупки. Чтобы возврат состоялся, тур должен завершиться до 31 декабря 2020 года.

Программа не ограничивает выбор регионов России для путешествия — в нее входят все территории РФ, в том числе Байкал, Калининград, Алтай, Краснодарский край и Крым. Организатором программы выступает Ростуризм.



«Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача — сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее», — цитирует АНО «Национальные приоритеты» руководителя Ростуризма Зарину Догузову.