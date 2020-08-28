Набор первоклассника в России в 2020 году подорожал по сравнению с 2019 годом на 2%, в среднем до 21 тыс. рублей, говорится в сообщении Росстата. Так, чтобы собрать в школу первоклассника, потребуется 18,8 тыс. рублей, первоклассницу — 23,2 тыс. рублей.

«Мальчика собрать в школу практически на 5 тыс. рублей дешевле, чем девочку. Средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс. рублей, а для девочек — 18,6 тыс. рублей. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в 4,5 тыс. рублей», — сообщает ведомство.

Так, на одежду, по данным Росстата, потребуется в среднем 10,2 тыс. рублей, на спортивную форму — 3,9 тыс. рублей, на канцелярию — 2,5 тыс. рублей, на рюкзак — 2 тыс. рублей.

«Стоимость комплекта для мальчиков и девочек может колебаться от 14 тыс. до 32 тыс. рублей в зависимости от региона. Разброс цен на одежду для девочки составляет 13 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Мальчика дешевле всего собрать к 1 сентября в Орловской области (14,1 тыс. рублей), а девочку — в Омской области (18,4 тыс. рублей). Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае (32,3 тыс. рублей), а мальчика — в Чукотском автономном округе (24,8 тыс. рублей).

Букет из пяти цветов, по данным Росстата, обойдется в 541,2 рубля. На мобильный телефон родителям в России придется потратить в среднем 3,7 тыс. рублей, на смартфон — 9,4 тыс. рублей. Планшеты для школьников в среднем по стране стоят около 12,1 тыс. рублей, ноутбуки — 30,1 тыс. рублей. Один урок дополнительного образования будет стоить 218,7 рубля, а месяц обучения в частной школе — около 20,2 тыс. рублей.