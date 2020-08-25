Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, его стоимость составила 4,8 тыс. рублей, пишут «Известия» . Таковы данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Стоимость школьной формы выросла на 32% и составила в среднем 2 тыс. рублей. Перед началом учебного года количество ее покупок увеличилось на 27%. Рюкзаки в целом подорожали на 4%, в среднем до 2 тыс. рублей, количество их покупок сократилось на 2%. Комплект необходимых канцелярских принадлежностей (карандаши, ручки, альбомы и др.) увеличился в цене почти на треть и в среднем стоил 725 рублей. Его реализация выросла на 30%. Также подорожали дневник и пенал — на 14% каждый, до 125 и 420 рублей соответственно.

В «Платформе ОФД» отметили, что этим летом на общий рост продаж товаров для детей повлиял демографический фактор: на 2020 год пришелся пик численности школьников за последние десять лет. Помогли подготовиться к учебе и дополнительные государственные выплаты семьям с детьми.

В Госдуме разработали законопроект о выплатах на подготовку к школе Выплаты предлагается установить в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Ретейлеры рассказали, что рост цен на школьные товары в этом году составил в среднем 10%. Основная причина — изменение курса доллара. Также розничная стоимость букетов к 1 сентября повысится примерно на 15—20%, их средняя стоимость у производителей составляет около 500 рублей, отметила представитель ассоциации «Теплицы России» Юлия Чарышкина. По ее словам, прежде всего на стоимости скажутся изменение курса валют, а также ограниченное предложение на рынке. Эксперт уверена, что продажи букетов в преддверии 1 сентября и непосредственно в День знаний будут на уровне обычного выходного дня.

В пресс-службе ФАС сказали, что мониторинг цен на товары и услуги входит в компетенцию Росстата. Рынки канцелярских принадлежностей и школьной формы конкурентные и не подлежат государственному регулированию.