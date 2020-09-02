Лимиты на выдачу сельской ипотеки в регионах России необходимо увеличить, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании, посвященном реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пензенской области.

«В рамках формирования новых бюджетных корректировок на предстоящую трехлетку, естественно, говорим о том, что этот инструмент (программа сельской ипотеки. — Прим. ред.) тоже важен. И нам для субъектов РФ необходимо увеличивать лимиты, потому что только эта программа заработала, как практически во всех субъектах лимиты по ней закончились», — сказал Якушев.

Он также отметил высокий спрос среди населения на программу сельской ипотеки. «Мы <...> максимально будем настаивать на том, чтобы государственная поддержка этих инструментов была увеличена <...> или как минимум не снижена», — добавил он.

Программа сельской ипотеки предусматривает кредитование по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье в сельской местности.