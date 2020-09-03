Саровбизнесбанк присоединился к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка могут по номеру телефона мгновенно переводить деньги на счета в банки — участники СБП, следует из релиза финучреждения.

«Ядром ИТ-решения для подключения Саровбизнесбанка к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» — сертифицированного процессора для участников СБП. В качестве клиентского интерфейса используется интернет-банк «СББ Онлайн» и приложение «СББ Мобайл» на платформе Faktura.ru. Зачисление переводов и управление ликвидностью осуществляется в автоматизированной банковской системе ЦФТ-Банк», — отмечается в сообщении.



Проект реализован с использованием комплекса решений ГК ЦФТ.

