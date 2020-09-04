Российские фондовые торги начались в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи потерял 0,33% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 2 922,14 пункта. Индекс РТС опустился на 0,17% — до отметки 1 221,09.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение, хотя темпы его замедлились, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны», — комментировала обстановку перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она напоминает, что индексы Мосбиржи и РТС в четверг опустились ниже поддержек в 2 940 и 1 230 пунктов соответственно, что, по словам эксперта, открывает дорогу к движению в район 2 900 и 1 200 пунктов. «На рынке установился краткосрочный нисходящий тренд, а у отметок 2 900 и 1 200 пунктов будет решаться судьба среднесрочных настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на день — 2 860—2 940 пунктов», — прогнозирует Кожухова.

По ее словам, утром российские фондовые индексы, вероятно, останутся под нисходящим давлением из-за ухудшения настроений за рубежом. «При этом тот факт, что отечественные активы и ранее чувствовали себя слабо из-за санкционной тематики, теперь ограничивает их потери, а геополитический фактор остается основным драйвером», — добавляет Кожухова.

С учетом геополитической напряженности, негативных настроений на глобальных рынках и отката нефтяных котировок индекс Мосбиржи способен в пятницу продолжить снижение в направлении нижней границы диапазона 2 900—2 950 пунктов, ожидает главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.



«Основными проблемами нашего рынка акций остаются политические риски (Навальный и Белоруссия) в совокупности с оттоком средств. Сегодня не видим никаких причин для изменения нисходящего тренда. Целью снижения индекса Мосбиржи является 2 800 пунктов, и все говорит о том, что она будет достигнута при любом раскладе. Наиболее негативно мы смотрим на госкомпании «Роснефть», «Газпром» и Сбербанк. Можно полагать, что западные санкции в большей степени коснутся именно их. Для рисковых инвесторов стоит пробовать открывать шорты по ним», — пишет главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.