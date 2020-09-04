Председатель «Справедливой России», руководитель фракции этой партии в Госдуме Сергей Миронов призвал правительство пересмотреть установленные «Аэрофлотом» правила возврата денег за билеты на отмененные авиарейсы. Перевозчик предоставляет гражданам ваучеры в счет будущих поездок вместо денежных средств, отмечается в материале на сайте политика.

«У наших людей со времен приватизации слово «ваучер» стойко ассоциируется с жульничеством. И вот новый скандал. Люди вместо денег получают некую бумажку. Теперь к обманутым дольщикам и вкладчикам добавились тысячи обманутых пассажиров», — пишет он.

«В мае правительство внесло в Думу пакет поправок в законодательство. Наряду с полезными предложениями там были и откровенно антинародные меры, как те самые дополнения в Воздушный кодекс. Проект явно нуждался в коррективах. Я и мои коллеги решили не участвовать в голосовании. Однако все остальные фракции инициативу правительства поддержали. В результате этого решения людям теперь вместо денег выдают ваучеры», — отметил Миронов.

Правительство утвердило постановление о ваучерах на авиабилеты Вернуть неиспользованные деньги пассажиры смогут не ранее чем через три года с даты отмененного рейса.

По его данным, «Аэрофлот» по итогам первого полугодия занял у банков на покрытие кассовых разрывов 48 млрд рублей, из которых примерно 26 млрд положил на свои счета. Вернуть кредиты авиакомпания планирует за счет проведения допэмиссии своих акций. По оценкам экспертов, на их выкуп государство может потратить от 70 млрд до 100 млрд рублей.

«Так кто кому должен помогать? «Аэрофлот» уже получил почти 8 миллиардов господдержки, хочет получить еще десятки миллиардов. При этом 26 миллиардов висит на счетах. Пусть эти средства авиакомпания направит на выплаты гражданам с билетами на отмененные рейсы, а оставшуюся часть вернет в бюджет», — предложил политик.

Он напомнил, что на 11 сентября намечено общее собрание акционеров компании по вопросу внеочередной эмиссии акций «Аэрофлота». Председатель «Справедливой России» считает, что правительство как основной собственник авиаперевозчика «прежде всего обязано разобраться в ситуации с ваучерами и навести порядок в финансах компании». «Иначе никакая помощь впрок не пойдет, и мы впустую потратим деньги налогоплательщиков», — заключил Миронов.

Кабмин одобрил дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» Доля государства в уставном капитале авиакомпании составляет 51,2%, в свободном обращении находятся 40,9% обыкновенных акций.

Между тем в Ассоциации туроператоров России обращают внимание на то, что туристы могут сэкономить, оплачивая авиабилеты ваучерами. Об этом, как передает РИА Новости , рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

«Денежные средства от компании при отказе от ваучера вы сможете получить через три года. Выгоднее использовать ваучер: вы можете поменять направление в счет суммы ранее оплаченных билетов. Почему выгодно переносить билет? Курс международных расчетов привязан к евро и доллару: если вы покупали билет в январе по курсу 69 рублей, то новый билет вы будете сейчас покупать по курсу 88 рублей. Фактически перебронирование билетов позволит вам сохранить до 25% в данном случае», — сказал он.

Представитель АТОР также посоветовал обращать внимание на тариф при покупке проездных документов — возвратный он или нет.

«По новым билетам, которые вы покупали после 30 апреля, в случае отмены рейса разрешен возврат без штрафа или вы можете поменять направление. Все остальные категории документов действуют по правилу тарифа. Сейчас авиакомпании предлагают возвратный тариф с минимальным штрафом в среднем в тысячу рублей, чтобы не терять всю стоимость билета», — пояснил Горин.



Кабмин попросили проверить выдачу авиакомпаниями ваучеров Участники рынка намеренно продают билеты на несуществующие рейсы, считают общественники.

Правительство РФ ранее утвердило постановление о возможности авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты. Оно распространяется только на те билеты, которые были приобретены до 1 мая 2020 года.

