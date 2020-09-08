Большая часть работы по финансовому оздоровлению банковского сектора уже закончилась, дальнейшие случаи санации могут быть только точечными. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» , текст которого приводится на сайте Банка России , директор департамента финансового оздоровления ЦБ Александр Жданов.

Отвечая на вопрос о тратах Центробанка на санации, его представитель подчеркнул, что глагол «потратил» не совсем правильный, поскольку он бы означал, что средства носят невозвратный характер. «Что касается средств, которые были использованы при санации с участием Банка России, важно помнить, что средства выдавались как в капитал, так и на поддержание ликвидности. На ликвидность санируемых банков по новому механизму санации в общей сложности было выдано около 2,9 триллиона рублей, из которых уже погашено 1,2 триллиона. Оставшиеся средства (менее 1,7 триллиона рублей) сейчас в основном сосредоточены в банке непрофильных активов — «Трасте», небольшой объем остается у Московского Индустриального Банка. У «Траста» есть KPI по возврату денежных средств в периметр группы (так называемый recovery) — это 482 миллиарда рублей к 2024 году, и менеджмент банка работает над его выполнением. К настоящему моменту «Трастом» уже погашено Банку России свыше 117 миллиардов рублей», — рассказал Жданов.

В свою очередь объем средств, направленных в капитал банков, санируемых с участием ЦБ, составляет, по информации главы департамента финоздоровления, 941 млрд рублей с учетом 3,9 млрд, переданных в специально созданный ЗПИФ при санации Азиатско-Тихоокеанского Банка. Часть этих средств вернется в процессе продажи санируемых банков, отметил представитель регулятора.

«Еще одно направление для возвращения средств в Центральный банк, которое в настоящий момент трудно оценить количественно, — это возврат в рамках рассмотрения судебных дел, ведущихся сейчас в предусмотренном законом о банкротстве порядке», — добавил он. «Центральный банк, безусловно, будет добиваться, чтобы все дела были рассмотрены до конца, и по итогам вынесения судебных решений будут проводиться работы по взысканию с лиц-ответчиков того имущества, которое они в состоянии выплатить. Хотя мы понимаем, что с тех лиц, кому эти требования предъявлены, вероятность взыскания в полном объеме суммы иска, действительно, не сильно велика, но мы обязаны сделать все, чтобы получить максимально возможный объем средств», — заявил Жданов.

«Если мы говорим про санацию с участием Агентства по страхованию вкладов, то общий объем средств, который был предоставлен по кредитной схеме, — 1,6 триллиона рублей, — рассказал также он. — В настоящий момент из этой суммы уже возвращено полтриллиона рублей. Текущая задолженность по кредитной схеме по механизму санации с участием АСВ составляет менее 1,1 триллиона рублей, и мы ожидаем, что все средства должны вернуться и в АСВ, и в Банк России».

Глава профильного департамента ЦБ в числе прочего прокомментировал ситуацию с продажей санируемых банков.

«Мы считаем, что АТБ готов для продажи с точки зрения структуры своего баланса, он не требует какой-то дополнительной подготовки. Было четыре интересанта, которые обращались в Центральный банк, среди них были и российские кредитные организации, и нефинансовые организации, были и нерезиденты. Полный спектр получился по итогам сбора заявок. Но все они сказали, что хотят оценить влияние пандемии на бизнес банка. Поэтому было принято решение отложить процесс продажи на 2021 год», — отметил Жданов.

ЦБ принял решение о переносе сроков продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка Конкретные сроки реализации акций банка будут определены и объявлены после стабилизации ситуации.

«Мы не называли конкретных сроков, но думаю, что вторая половина 2021 года видится вполне реальной, для того чтобы вернуться к этому вопросу, — уточнил он. — Естественно, это будет делаться при наличии интереса со стороны реальных участников, которые уже проводили due diligence банка и подтвердят свою заинтересованность, или со стороны других потенциальных инвесторов, которые захотят приобрести этот банк».

В случае с «Открытием» срок реализации — это весна 2022 года, потому, как подчеркнул глава департамента санаций, пересечений с Азиатско-Тихоокеанским Банком нет. По его словам, целевой портрет приобретателя у этих банков тоже разный. «В случае с АТБ в качестве целевого приобретателя мы видим прежде всего стратегического инвестора. Это может быть либо российская кредитная организация, которая хочет таким образом расти на рынке, либо банк может стать «входным билетом» для нерезидента, который хочет войти на российский рынок и начать здесь бизнес, приобретя оздоровленный банк из рук Центрального банка», — пояснил он.

Жданов рассказал о предложениях инвестбанкиров в рамках консультаций по поводу продажи «Открытия»: «Основное предложение, которое было сделано, — очистить «Открытие» от непрофильных активов, которые не должны потенциальных инвесторов каким-то образом отвлекать от приобретения банка. Ну а дальше начинается очень большое количество разного рода развилок: прежде это вопрос продажи группы по частям или целиком и, собственно говоря, какими объемами, в какие сроки и через какие форматы». «Когда в Центральном банке все развилки будут пройдены и будет принято решение, мы его обязательно сообщим», — пообещал представитель регулятора.

Он подтвердил, что были предложения в том числе о выставлении на продажу и об IPO «Росгосстраха», который входит в группу «Открытие».

Что касается МИнБанка, то, как указал Жданов, финансовое оздоровление кредитной организации не завершено, поэтому пока о перспективах продажи говорить рано. «Перед обновленной управленческой командой банка стоят задачи построения новой и эффективной бизнес-модели, что непросто в текущих условиях, поэтому это точно не вопрос ближайших полутора лет», — заметил он.



Также он в ответ на соответствующий вопрос прокомментировал озвучивавшуюся идею о том, чтобы «проблемные активы здоровых банков переложить в «Траст». «В настоящий момент планов расширять периметр работы банка «Траст» каким-либо образом не существует, он продолжает заниматься теми активами, которые уже находятся в поле его деятельности, — сказал Жданов. — Планы закрыть юридическую оболочку банка «Траст» в качестве банка непрофильных активов за пятилетний срок существуют, но надо понимать, что в реальности потребуется прибавить еще один год на формальные процедуры по добровольной ликвидации, после того как активная деятельность будет завершена».