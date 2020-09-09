Страховые компании в России предлагают защиту от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. За время самоизоляции желающих купить покрытие от вынужденной потери работы стало заметно меньше, основные продажи были привязаны к ипотечным сделкам, а в этот период выдача кредитов сократилась.
Так, компания «Сбербанк страхование» предложила ипотечным заемщикам защиту от 12 сценариев недобровольной потери работы, в которые входят не только традиционные сокращение штата и ликвидация предприятия, но также увольнение из-за несоответствия занимаемой должности, неудовлетворительного прохождения испытательного срока и по соглашению сторон. Выплаты будут начисляться уже на 15-й день после увольнения. «Ингосстрах» предоставляет защиту также и при восстановлении уволенного, при чрезвычайных обстоятельствах. По словам представителя СК «Росгосстрах Жизнь», список может распространяться на отказ работника переезжать в другой регион и на непродление трудового контракта.
Страховки от потери работы стоят от 2 тыс. рублей на год и делятся на три типа. Первый — это дополнительная защита, которую банк предложит при оформлении ипотечного или автокредита. Второй — это покрытие, «зашитое» в полис накопительного страхования жизни. Третий — полис, который можно купить на случай недобровольного увольнения. Подобная страховка предусматривает компенсацию, как правило, в течение трех — шести месяцев, если держатель полиса теряет работу. Если покрытие покупалось при оформлении ипотеки, возмещение будет совпадать с ежемесячными платежами по кредиту. Если речь о самостоятельном продукте, то выплаты будут прописаны в договоре, они могут составлять, например, 25 тыс. или 50 тыс. рублей в месяц.
Ведомство приступит к разработке системы, только если ее поддержат профсоюзы и бизнес.
Чтобы получить компенсацию, нужно также выполнить несколько условий, рассказали представители страховых компаний. Например, на страховое возмещение можно претендовать только после документального подтверждения статуса безработного — предоставления справки из службы занятости населения.
По словам экспертов, обычно сотрудник и работодатель ищут компромисс, чтобы завершить отношения по соглашению сторон или путем добровольного увольнения, при таком сценарии страховой случай может и не наступить. Важно заранее взвесить, что финансово выгоднее для работника: увольнение в связи с сокращением с получением страховки или увольнение по соглашению сторон, но с выплатой хорошей компенсации. Но при записи в трудовой о том, что увольнение произошло по инициативе работника или в связи с нарушением им Трудового кодекса, страховая компенсация исключена, предупредили эксперты.