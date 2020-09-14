Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 21 копейку по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 18 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,64 рубля (минус 41 копейка). Курс евро на 10:10 мск равнялся 88,47 рубля (минус 38 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром настрой по рублю нейтральный. По его словам, на фоне налогового периода и отсутствия негативных новостей российская валюта может продолжить укрепляться к доллару. До уровня 74,3 все свободно, отмечал эксперт.

«Пара доллар/рубль продолжает находиться в восходящем канале. В пятницу она завершила торги на нижней границе данного канала. Не исключено, что сегодня в первой половине дня рубль попробует укрепиться и выйти из коридора, но это стоит рассматривать как «прокол». Серьезных поводов для роста курса рубля мы не видим», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.