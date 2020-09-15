Банк России установил официальные курсы валют на 16 сентября.

Курс доллара повысился на 47,36 копейки, составив 75,1884 рубля (74,7148 рубля на 15 сентября). Курс евро вырос на 77,95 копейки до 89,3614 рубля (с 88,5819 рубля на 15 сентября).

На Московской бирже на 12:59 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 3 копейки, валюты стоят 75,15 и 89,3 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 74,9—75,38 рубля за доллар и 89,07—89,55 рубля за евро.