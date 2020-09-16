Российские банки в августе выдали 61 тыс. автокредитов, свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро.

«Кредитование в этом сегменте в количественном выражении сократилось по сравнению с июлем на 14%, а по сравнению с августом 2019 года — на 4%. За январь — август 2020 года выдачи сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в релизе ОКБ.

Отрицательная динамика наблюдается в большинстве из 30 регионов, лидирующих по выдаче автокредитов. Так, в Москве выдачи сократились на 13% по отношению к августу прошлого года и на 24% по отношению к июлю текущего года, в Московской области — на 16% и 23% соответственно, в Санкт-Петербурге — на 13% и 20%. Рост на 21% в годовом выражении наблюдается в Свердловской области (минус 13% по сравнению с июлем), на 10% — в Нижегородской и Вологодской областях (минус 10% в обеих по сравнению с июлем).



«Темпы автокредитования в июне и июле были выше, чем в соответствующие месяцы прошлого года. Это было обусловлено несколькими факторами: реализацией отложенного из-за карантина спроса на автомобили и действием государственных программ, позволяющих купить транспортное средство на льготных условиях. Сокращение выдач автокредитов в августе обусловлено тем, что после ажиотажа в предыдущие месяцы на складах дилеров закончились автомобили в самых ходовых комплектациях», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.