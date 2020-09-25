Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Росгосстрах Банк ввел новый вклад «Дорога к цели». Он открывается на срок от 91 до 732 дней. Процентные ставки составляют 3,9—4,2% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Почта Банк ввел вклад «Умный доход». Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок — 181 день. Доходность составляет 4% годовых. Дополнительные взносы допускаются в течение первых десяти календарных дней с даты оформления договора. Частичное снятие не предусмотрено.

Банк «Александровский» ввел новый «ПрофитВклад». Он открывается в рублях в сумме от 1 тыс. рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка — 4,4% годовых. Пополнение вклада — без ограничений, частичное снятие не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладам в рублях. «Пенсионный» открывается под 4,05% (вместо 3,8%). Возможны дополнительные взносы. «Вклад в будущее» с НСЖ открывается под 6% (ранее — под 5,75%), а «Инвестиционный» с ИСЖ — под 5,5% годовых (вместо 5,25%). Срок — 180 дней. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Руснарбанк повысил ставки по рублевым депозитам. Доходность «Накопительного» составит 4,6—5,1 (прежде — 4,35—4,85%), а «Пенсионного» — 4,7—5,1% годовых (вместо 4,45—4,85%). Сроки депозитов: 181, 367 и 730 дней. По вкладу «Максимальный доход+» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам.

Почта Банк изменил условия вклада «Удачный сезон». Открыть депозит теперь можно на 367 и 546 дней под 4,25% и 4,5% годовых соответственно (ранее он оформлялся только на 367 дней). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы допускаются в течение первых десяти календарных дней с даты оформления договора. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Хакасский Муниципальный Банк вводит вклад «Золотой сезон». Минимальная сумма вклада неограниченна. Срок — 370 дней. Доходность составит 4,2% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно до 1 ноября.

Томскпромстройбанк ввел вклад «Осенний+». Депозит открывается от 50 тыс. рублей на 151 день. Процентная ставка составляет 4,65% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено.