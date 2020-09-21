Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителю контрольно-кассовой техники «Эвотор». Об этом сообщили в понедельник в ФАС, пояснив, что в ведомство поступили обращения от организаций и предпринимателей, использующих ККТ производства «Эвотора», о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС установила, что ООО «Эвотор» направило на модели ККТ своего производства программное обновление, после которого сим-карты сторонних операторов подвижной радиотелефонной связи перестали работать на этих моделях техники. Также «Эвотор» сообщил пользователям этой техники о необходимости замены сим-карт на специальные «смарт-карты», принадлежащие самой компании.

«Важно отметить, что сим-карты необходимы для передачи информации с помощью мобильного Интернета операторам фискальных данных и далее в налоговые органы. Без передачи соответствующей информации предприниматели рискуют нарушить налоговое законодательство», — говорится в сообщении антимонопольщиков.

Они пришли к выводу, что действия компании «Эвотор», выразившиеся в навязывании пользователям ККТ невыгодных условий договора, содержат признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

Антимонопольное ведомство выдало компании предупреждение с требованием об устранении нарушения. Исполнить его компания должна в срок до 30 сентября 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Эвотора», компания ведет диалог с антимонопольной службой и готова обосновать свою позицию. «Смарт-карты, которые идут в комплекте со смарт-терминалами, разработаны совместно с операторами «большой четверки» в связи с ростом киберугроз в целях максимальной безопасности передачи данных. Использование смарт-карт гарантирует отправку чеков в Федеральную налоговую службу даже при превышении лимита трафика. Специальные тарифы для кассовых сервисов разработаны с учетом пожеланий клиентов «Эвотора» ограничить доступ кассирам к нецелевым ресурсам — соцсетям, видео и так далее», — пояснили в пресс-службе.

В компании также заявили, что не ограничивают клиентов в выборе оператора связи.



«Эвотор» работает с МТС, «МегаФоном», «Билайном», Tele2 и виртуальными операторами. Больше половины смарт-терминалов «Эвотор» вообще не используют сим-карты и передают фискальные данные через Wi-Fi», — добавили в пресс-службе.