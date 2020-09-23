АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Ренессанс Кредит» на уровне «ВВВ-(RU)», прогноз — «позитивный», следует из релиза финучреждения.

«Кредитный рейтинг КБ «Ренессанс Кредит» обусловлен умеренным бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала, слабом риск-профиле и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. «Позитивный» прогноз связан с ожидаемым АКРА улучшением оценок рейтинговых факторов банка после окончания кризиса, вызванного введенными на фоне пандемии коронавируса карантинными ограничениями. Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) оказывает волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная спецификой бизнес-модели банка и негативным влиянием пандемии», — сказано в сообщении.

Оценку ОСК также ограничивает очень высокая концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительно на уровень кредитного рейтинга влияет высокая вероятность поддержки со стороны акционеров.

АКРА отмечает увеличение показателя NPL90+ (кредитов, просроченных более чем на 90 дней) до 8,9% совокупного кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2020-го (против 4,9% годом ранее). С учетом реструктурированных кредитов доля проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле банка превышает 10%.

