Почта Банк изменил условия вклада «Удачный сезон».

Открыть депозит теперь можно на 367 и 546 дней под 4,25% и 4,5% годовых соответственно (ранее он оформлялся только на 367 дней).

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы допускаются в течение первых десяти календарных дней с даты оформления договора. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке 0,01% годовых. Оформить депозит можно до 15 октября.