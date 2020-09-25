ВТБ обновил состав наблюдательного совета, следует из сообщени я банка по итогам годового общего собрания акционеров, которое прошло в форме заочного голосования.

Как указано в релизе, «собрание избрало следующий состав наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

1. Варниг Артур Маттиас;

2. Григоренко Дмитрий Юрьевич;

3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена наблюдательного совета);

4. Задорнов Михаил Михайлович;

5. Костин Андрей Леонидович;

6. Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена наблюдательного совета);

7. Моисеев Алексей Владимирович;

8. Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена наблюдательного совета);

9. Решетников Максим Геннадьевич;

10. Сидоренко Валерий Валерьевич;

11. Соколов Александр Константинович».

Уточним, что из этого списка действующими членами набсовета ВТБ (избранного на общем годовом собрании акционеров в июне 2019 года) являются предправления банка Андрей Костин, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, Маттиас Варниг, Ив Тибо де Сильги, Игорь Репин, Александр Соколов.

Таким образом, новыми членами совета стали зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев (о котором еще в марте стало известно, что он может войти в набсовет ВТБ вместо министра финансов Антона Силуанова, но не станет его председателем), а также Исрафил Маммадов и Валерий Сидоренко.

В то же время из состава совета ВТБ исключены глава Минфина Антон Силуанов, который занимал должность председателя совета, зампред Банка России Владимир Чистюхин, экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, а также Шахмар Мовсумов и Оксана Тарасенко.



Напомним, Банк России ранее в этом году предложил запретить госслужащим одновременно участвовать в наблюдательных советах СберБанка и ВТБ, при этом правительство разрешило министру финансов Антону Силуанову, возглавлявшему на тот момент набсовет ВТБ, войти в набсовет СберБанка на безвозмездной основе. В пятницу, 25 сентября, стало известно, что Силуанов избран председателем наблюдательного совета «Сбера».

Акционеры ВТБ в числе прочих решений утвердили размеры вознаграждения за работу в набсовете его членам, не являющимся государственными служащими: 4,6 млн рублей каждому за работу в наблюдательном совете, 1,38 млн — за председательство в набсовете, 460 тыс. рублей каждому — за работу в составе комитета набсовета, 920 тыс. — за председательство в комитете.