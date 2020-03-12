Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев может войти в наблюдательный совет банка ВТБ вместо министра финансов Антона Силуанова, но не станет его председателем. Об этом Моисеев сообщил журналистам в Госдуме, передает ТАСС .

«Сейчас планируется, что [в набсовете] будет два человека из правительства. Один из них — я, один — председатель. Вместо Антона Германовича [Силуанова в набсовет войду я]. И будет еще председатель, который ни в Минфине, ни в Минэке не работает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Моисеев добавил, что Силуанов не войдет в набсовет.



Напомним, на днях стало известно, что Банк России предлагает запретить госслужащим одновременно участвовать в наблюдательных советах Сбербанка и ВТБ. При этом на прошлой неделе правительство разрешило министру финансов РФ Антону Силуанову, возглавляющему сейчас набсовет ВТБ, войти в набсовет Сбербанка на безвозмездной основе.