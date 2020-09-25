СберБанк сохраняет планы по продаже дочернего банка на Украине, а продажу белорусской «дочки» в настоящий момент не рассматривает. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава «Сбера» Герман Греф.

«Планы по продаже (украинского «Сбера». — Прим. Банки.ру) сохраняем, но… в этом нам трижды было отказано. Мы находимся в перманентных переговорах и не скрываем желания уйти с этого рынка. Как только возможность появится, мы это сделаем», — заявил Греф.

Он не назвал потенциальных претендентов на покупку, но уточнил, что «переговоры там идут постоянно». «Сбербанк Украина», на мой взгляд, сегодня лучший актив на местном рынке. Мы выполняем все требования регулятора, с ним выстроен диалог, все проверки Нацбанка Украины заканчиваются подтверждением того, что банк абсолютно устойчив, чист, технологически продвинут. Сейчас в нашем банке ситуация стабильная, хотя несколько лет была непростой. Так что мы там долгосрочно спокойно выживем, но понимаем, что стратегия связана с продажей», — рассказал руководитель крупнейшего российского банка.

Относительно белорусского рынка он заверил, что «там вариант продажи (БПС-Сбербанка. — Прим. Банки.ру) сегодня не рассматривается».

«Конечно, ситуация стрессовая — удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Белоруссии. Есть проблемы ликвидности в местной валюте. Местный ЦБ фактически закрыл операции рефинансирования, в результате мы были вынуждены свернуть кредитование. Ситуация непростая, но она вполне устойчивая, стабильная и полностью под контролем», — отметил Греф.

Напомним, ранее в сентябре сообщалось о просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина к госбанкам, включая «Сбер», о поддержке банков Белоруссии. После стало известно, что «дочки» российских банков в Белоруссии, в том числе БПС-Сбербанк, подняли ставки по вкладам во избежание оттока средств населения на фоне политического кризиса в стране. По мнению аналитиков АКРА, небольшой объем операций белорусских банков с российскими акционерами в сравнении с активами их материнских банков защищает российские финансовые компании от рисков, связанных с текущей ситуацией в Белоруссии, при этом позволяет им оказывать поддержку дочерним и связанным структурам без существенного ущерба для собственных операций.

В числе прочего Греф отметил в интервью, что в «Сбере» как рассматривали, так и рассматривают «разные варианты реструктуризации, возможно частичной продажи европейского бизнеса».

По его словам, «европейский бизнес прибылен», при этом «доходность на капитал там небольшая». «После того как нас поместили в санкционные листы, конечно, планы сильно изменились в части международных стратегий», — отметил глава «Сбера».



Он указал, что прибыль дочерних банков за рубежом за полугодие составила порядка 3,5 млрд рублей, а основной вклад вносит «дочка» в Казахстане. «Там доходность бизнеса выше, чем в России, и устойчивая экономическая ситуация», — пояснил Греф.