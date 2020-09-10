Белорусские «дочки» российских банков пошли на агрессивное повышение ставок по вкладам в местной валюте на фоне политического кризиса в стране. Они предлагают клиентам доходность на 2—3 процентных пункта выше, чем в других крупных белорусских банках. Структуры Сбербанка, ВТБ, «Альфы», ВЭБа поднимают их быстрее. На рынке уже есть ставки под 20%, хотя недавно были ниже 10%, сообщает РБК.

Доходность вкладов физлиц растет в Белоруссии с августа, когда в стране начались массовые протесты несогласных с результатами президентских выборов. В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14—15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.

Белорусская «дочка» Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит (средства с него нельзя снять досрочно) в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.



ВТБ (Беларусь) в августе — сентябре скорректировал доходность почти всей линейки сберегательных продуктов. Самое серьезное повышение доходности затронуло короткие безотзывные депозиты в белорусских рублях с размещением средств на 35—65 дней (ВТБ-Enter и «Окно возможностей»): еще 28 июля ставки по ним составляли 8,2—8,7% годовых, а с 4 сентября их доходность поднялась примерно на 10 п. п., до 18,7—18,8% годовых.

Альфа-Банк (Беларусь) с начала августа включил в линейку безотзывный вклад на 33 дня в белорусских рублях — с 4 августа по 2 сентября ставка по нему выросла с 8% до 17%. Банк также стал предлагать клиентам открыть отзывной вклад в белорусских рублях сроком на два месяца, за август — сентябрь доходность по этому депозиту выросла с 8,5% до 16% годовых.

«Дочка» ВЭБа, которая в Белоруссии занимается в том числе обслуживанием физлиц, тоже пересматривала ставки по депозитам для населения. С 31 июля сразу по нескольким вкладам в БелВЭБе сроком на 35 дней применялись ставки 11—12,5% годовых. С 3 сентября доходность выросла до 15%, а с 7 сентября — до 17% годовых.

Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе — сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия. Белгазпромбанк также приостановил прием дополнительных взносов по некоторым депозитам в долларах и евро.

В сентябре три белорусских игрока — БТА Банк, РРБ-Банк и банк «Решение» — стали предлагать ставки по коротким безотзывным депозитам выше 20% годовых, однако их доля на рынке невелика. У крупнейших участников рынка — Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Белинвестбанка — доходность аналогичных сберегательных продуктов не превышает 15% годовых.