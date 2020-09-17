Ситуация в Белоруссии существенно не повлияет на российские банки, связанные с белорусскими кредитными организациями. К такому выводу приходит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство в обзоре, озаглавленном «Недостаточно большие, чтобы навредить» .

Ситуация, сложившаяся на фоне политического кризиса, рассматривается аналитиками как фактор ухудшения финансового состояния банковского сектора Белоруссии. Высокий спрос на денежные средства со стороны населения одновременно с существенным падением курса национальной валюты привели к росту потребности белорусских банков в ликвидности. С 19 августа Национальный банк Белоруссии через кредитные аукционы разместил в кредитных организациях страны свыше 4 млрд белорусских рублей (около 145 млрд рублей РФ), что составляет 5% всех активов банков страны на 1 июля. Вместе с тем Нацбанк приостановил предоставление банкам кредитов овернайт для сдерживания перетока ликвидности на валютный рынок. Проводимые Нацбанком интервенции для поддержания курса национальной валюты стали основной причиной значительного снижения международных резервов страны в августе 2020 года.

АКРА ожидает ухудшения экономической ситуации в Белоруссии в краткосрочной перспективе, в частности сокращения ВВП на 4—6% по итогам 2020 года, что создает предпосылки для снижения устойчивости банковской системы страны.

Вместе с тем АКРА считает, что негативное влияние происходящих событий на кредитоспособность банков Белоруссии, контролирующими или крупными акционерами которых являются российские финансовые компании, а также на кредитоспособность этих российских компаний будет ограниченным.

В настоящее время в республике функционируют пять кредитных организаций, находящихся под контролем российских финансовых структур и связанных с ними компаний. Акционерами четырех из них являются финансовые институты, имеющие кредитный рейтинг АКРА: БПС-Сбербанк на 98,43% принадлежит российскому Сбербанку, Белгазпромбанк на 49,818% принадлежит Газпромбанку, БелВЭБ на 97,52% принадлежит ВЭБу, белорусский Альфа-Банк на 30,8% принадлежит одноименному российскому банку. Активы указанных белорусских банков составляют около 21,5% совокупного объема активов банковской системы Белоруссии.

По подсчетам АКРА, активы перечисленных четырех белорусских кредитных организаций составляют от 0,5% до 5,2% всех активов связанных с ними российских финансовых институтов. Небольшой объем операций защищает российские финансовые компании от рисков, связанных с текущей ситуацией в Белоруссии, при этом позволяет им оказывать поддержку дочерним и связанным структурам без существенного ущерба для собственных операций, отмечают эксперты.

«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам Доходность вкладов физлиц растет в Белоруссии с августа.

В начале сентября 2020 года часть белорусских банков, находящихся под контролем российских структур, значительно увеличила процентные ставки для повышения стабильности ресурсной базы. Кроме того, для поддержания ликвидной позиции банки стали приостанавливать выдачу кредитов (прежде всего, розничных).



В обзоре в числе прочего отмечается, что фактором риска для банковской системы Белоруссии остается валютизация. Около 70% всех срочных вкладов резидентов — физических лиц составляли депозиты в иностранной валюте, что подвергает банки дополнительным рискам рефинансирования, а также рискам колебания валютных курсов. Эти риски увеличиваются на фоне снижения валютной выручки экспортно ориентированных компаний, а также на фоне роста спроса на иностранную валюту со стороны населения.

«В сложившихся условиях значительную роль приобретает способность контролирующих структур оказывать поддержку дочерним банкам. АКРА считает, что связанные с белорусскими банками российские финансовые институты обладают достаточными возможностями предоставления им дополнительной ликвидности», — говорится в материале.

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По мнению агентства, ухудшение экономической ситуации в Белоруссии, скорее всего, станет фактором снижения качества портфеля ссудных требований, а рост объема проблемных кредитов, предоставленных белорусским заемщикам, отразится на параметрах качества портфеля российских финансовых групп. АКРА тем не менее считает, что такой риск не будет иметь для них существенных последствий. Общий объем кредитного портфеля белорусских банков незначителен по сравнению с общим масштабом бизнеса их акционеров. По оценке агентства, на 30 июня этого года только у БелВЭБа доля кредитов превышала 5% общего объема кредитов российского акционера. Для других банков Белоруссии этот показатель не превышал 2,5%. В результате даже масштабный переход кредитов, выданных белорусскими банками, в категорию проблемных не приведет к существенному снижению качества кредитного портфеля российских банков.

Отношение активов белорусских банков к активам связанных с ними российских финансовых компаний



Что касается влияния потенциального ухудшения качества активов белорусских банков на уровень достаточности капитала связанных с ними российских финансовых компаний, то АКРА отмечает, что в большинстве случаев потенциальный объем потерь может быть покрыт за счет получаемой операционной прибыли. Следствием этого является ограниченное влияние ухудшения качества активов белорусских банков на капитализацию российских финансовых структур.



Таким образом, по мнению агентства, рассматриваемые белорусские банки при поддержке связанных с ними российских структур смогут пройти через период нестабильности без существенного роста риска неплатежеспособности, при этом финансовые результаты белорусских банков за 2020 год окажут ограниченное влияние на оценку кредитоспособности связанных с ними российских финансовых институтов.