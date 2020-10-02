Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Росгосстрах Банк предлагает посетителям Банки.ру вклад «Формула дохода» на особых условиях. Депозит открывается клиентам при условии одновременного оформления инвестиционного продукта стратегии «Купонная» с компанией УК «Открытие». Процентные ставки по вкладу устанавливаются в зависимости от срока его размещения, а также от срока размещения средств в инвестиционный продукт.

ВТБ запустил новый вклад «Перспектива». Он может быть открыт в рублях на фиксированный срок. При размещении средств на 370 дней ставка составит 4,85%, на 181 день — 5,25% годовых. Новый продукт предлагается клиентам, которые при участии банка заключили договор инвестиционного страхования жизни с СК «СОГАЗ-Жизнь» по программе «Максимум Плюс» и оплатили его.

Московский Кредитный Банк ввел вклад «МКБ. Практичный». Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей, максимальная — 20 млн рублей. Срок депозита составляет 300 дней и разделен на три равных периода начисления процентов со ставками 5,5%, 4,5% и 3,5% годовых соответственно.

СберБанк представил новый продукт «Накопительный счет». Он сочетает достоинства банковского вклада и счета: как и вклад, он позволяет получать проценты, но при этом является бессрочным и не содержит никаких ограничений на пополнение или снятие средств — на счете может быть любая сумма, включая ноль рублей.

Банк «Заречье» ввел новые вклады. Депозит «Удобный» открывается на 220 дней под 4,4% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. По вкладу предусмотрена возможность дополнительных взносов и расходных операций. Доходность «Классического» составит 4,9% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, срок — 390 дней. Пополнение счета и частичное снятие средств не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.

ВУЗ-Банк ввел вклад «Правильный выбор». Открыть его могут клиенты, не имеющие в банке договора срочного вклада, действующего на 20 сентября 2020 года. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, срок — 180 дней. Процентная ставка составляет 5% годовых. Возможны дополнительные взносы. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно на карточный счет или капитализируются.

Банк «Столичный Кредит» ввел вклад «Бархатная осень». Депозит открывается на 367 дней под 5,55% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Банк «Русский Стандарт» повысил ставки по двум рублевым вкладам. Доходность «Хорошего вклада» составит 5% годовых (вместо 4,75%). Минимальная сумма при его открытии в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Депозит «Пенсионный доход» открывается под 4,75—5% годовых (ранее — под 4,45—5%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, срок — 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Национальный Стандарт» ввел новые вклады «Осенний стандарт» и «Максимальный стандарт». Минимальная сумма депозитов — 15 тыс. рублей. Срок — 365 дней. Процентная ставка составляет 4,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.