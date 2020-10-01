Райффайзенбанк расширяет ипотечное кредитование — начинает выдавать кредиты на покупку квартир и апартаментов на первичном или вторичном рынке, обремененных залогом стороннего банка. Об этом сообщили в финучреждении, пояснив, что ранее подобная сделка была возможна с условием, что к моменту выдачи кредита продавец погасит обязательства перед своим кредитором и снимет обременение.
«Теперь выдача ипотечного кредита заемщику происходит до снятия обременения. Это удобное решение и для тех, кто нашел квартиру мечты и вдруг узнал, что она еще в ипотеке, и для тех, кто решил по какой-то причине продать квартиру в залоге. Банк избавит клиентов от дополнительных забот, ведь безопасность сделки в этом случае гарантирована», — комментирует руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
В рамках программы действует ряд ограничений:
- наличие текущей просроченной задолженности у продавца;
- нахождение объекта в залоге у физического или юридического лица (не банка);
- использование продавцом в качестве первоначального взноса или направление им в счет частичного досрочного погашения ипотечного кредита средств материнского (семейного) капитала;
- продажа объекта по доверенности;
- отсутствие у застройщика и/или объекта аккредитации от банка (актуально для первичного рынка).