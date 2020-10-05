📰 Инвесторы в России ищут возможности для того, чтобы сберечь свои деньги на фоне пандемии, пишут «Известия» . По мнению экспертов, традиционно в таких случаях «тихой гаванью» считаются золото и валюты развитых стран. В то же время какую-то часть средств можно вложить в ценные бумаги строительных компаний, которые могут в определенной степени стать весьма ценным активом даже в условиях жестких карантинных ограничений.

📰 НПФ вступили в борьбу за среднесрочные накопления граждан, поскольку стандартные пенсионные продукты у россиян не слишком востребованы, пишет «Коммерсант» . Фонды предлагают клиентам решения, имеющие признаки как депозитов, так и доверительного управления. Это возможно, поскольку фонды имеют право формировать облигационный портфель до погашения, который позволяет НПФ установить минимальную норму доходности. По мнению экспертов, фонды рассчитывают получить часть сбережений россиян, не готовых откладывать на пенсию, но готовых к сохранению своих сбережений на средних временных интервалах.

📰 Филиалы зарубежных компаний планируется допустить к получению лицензий наравне с российским бизнесом, пишут «Известия» . Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития. В общей сложности под ослабление барьеров на доступ к российскому рынку могут подпасть сразу 52 вида деятельности. В ведомстве ожидают от новых правил притока зарубежных компаний. Но эксперты считают, что оборотной стороной упрощения входа на рынок РФ станет ущемление интересов отечественных производителей.

📰 Консорциум структур АФК «Система», «Ростеха» и «Ростелекома» предложил обязать операторов связи строить сети 5G на оборудовании с открытым интерфейсом, пишет «Коммерсант» . Потенциально это позволит отойти от привязки сетей каждого оператора к конкретному поставщику, среди которых сейчас иностранные Huawei, Ericsson и Nokia, и постепенно встраивать в них отечественное оборудование по мере его появления на рынке. Часть компаний сомневается, что к такому переходу нужно обязывать законодательно, предупреждая, что это приведет к росту цен.

📰 Уралвагонзавод может отложить возврат кредита ВТБ под госгарантии до 2029 года, пишет РБК . Это следует из законопроекта о бюджете на 2021—2023 годы. УВЗ заключил с ВТБ кредитные соглашения в 2016 и 2017 годах. Займы были обеспечены государственной гарантией. Предметом залога стали права требования денежных средств по договору комиссии на 263 млн долларов, заключенному между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018—2019 годах было зарегистрировано еще три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ.