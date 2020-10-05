Банк «Таврический» с 5 октября ввел вклад «Осенний марафон».

Депозит доступен клиентам, не имеющим действующих или закрытых менее 30 дней назад срочных вкладов в банке, а также текущих счетов (в том числе карточных) с общим остатком за последние 30 дней более 100 тыс. рублей на дату открытия депозита, а также держателям банковской карты «Купил-Накопил», совершившим по данной карте за последние 30 дней операции по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и/или сервиса на сумму не менее 60 тыс. рублей.

Вклад открывается на сумму от 300 тыс. рублей сроком на 122, 181, 274 и 367 дней. Процентные ставки устанавливаются в зависимости от срока и составляют 5,3—5,7% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Оформить депозит можно до 19 октября.