Средняя цена полиса обязательной «автогражданки» для автомобилей физлиц в сентябре 2020 года — месяце, когда начало действовать новое указание Банка России о тарифах на ОСАГО, — осталась практически на том же уровне, на котором она была годом ранее — в сентябре 2019 года, и составила 5 437 рублей (против 5 409 рублей в сентябре-2019). При этом резкий рост курса валют привел к росту стоимости корзины запчастей на 23%, что, в свою очередь, дает рост средней выплаты по ОСАГО на 14%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



«Можно констатировать, что пока возросшая стоимость запчастей, повлекшая за собой рост выплат, не привела к росту цены обязательной «автогражданки» для автовладельцев. Причина — возросшая ценовая конкуренция между страховыми компаниями за безаварийных водителей (доля которых составляет около 80%) и снижение стоимости полиса для них, ставшее возможным благодаря вступившим в силу поправкам к закону об ОСАГО и указанию Банка России о тарифах», — пояснил эти результаты статистики Игорь Юргенс.

Он отметил, что в 34 регионах РФ в сентябре зафиксировано даже снижение средней премии по ОСАГО. При этом снижение средней премии отмечено не только в регионах, которые традиционно попадают в «зеленые» зоны с точки зрения уровня мошеннических выплат, но и в регионах, обычно занимающих верхние строчки в «красной» зоне.

«Такой парадоксальный, на первый взгляд, результат объясняется довольно просто: с 5 сентября у страховых компаний есть инструмент, позволяющий сделать цену полиса ОСАГО индивидуальной для каждого автовладельца и гораздо меньше «привязываться» к территории, где он проживает. В регионах с высоким уровнем страхового мошенничества много безубыточных автовладельцев, и они теперь получают свой законный пониженный тариф по ОСАГО. А вот давать достаточно высокую цену на ОСАГО по-настоящему убыточным автовладельцам тарифы по обязательной «автогражданке» не позволяют, поэтому мы и видим, что «красный» регион оказывается в лидерах по снижению средней премии», — пояснил Игорь Юргенс. Он подчеркнул, что РСА продолжает мониторинг за убыточностью ОСАГО и степенью давления роста стоимости запчастей на среднюю стоимость обязательной «автогражданки».