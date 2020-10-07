🔹 На фоне второй волны коронавируса и рекомендаций правительства Москвы банки снова увеличивают долю офисных сотрудников, работающих в дистанционном режиме. При этом ни одна из системно значимых кредитных организаций, опрошенных Банки.ру, пока не планирует менять режим работы отделений. Так, Газпромбанк и Росбанк перевели в дистанционный формат работы не менее 80% офисных сотрудников, СберБанк — до 70% в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости. В Альфа-Банке еще с лета более 70% сотрудников центрального офиса работают из дома.



🔹 СберБанк столкнулся в сентябре с заметным оттоком валютных сбережений населения. Это следует из его оборотной ведомости на 1 октября. Средства физлиц в валюте за отчетный месяц сократились на 377,2 млн долларов, или на 1,2%, оценили аналитики. С депозитов граждане сняли 441,8 млн долларов, что значительно больше, чем в последние месяцы. Отток средств с депозитов может объясняться низкими процентными ставками по таким продуктам в СберБанке, считают некоторые эксперты. В АКРА же связали отток валюты с вкладов в СберБанке с желанием заработать на ослаблении рубля.

🔹 Банковская система готовится принять удар второй волны кризиса, в худшем из сценариев при прочих равных условиях достаточность капитала может снизиться до уровня чуть больше 10%, при минимуме 8% это достаточно неплохо, сообщили в АКРА. Как считают эксперты, вторая волна кризиса уже наступает, но даже если локдаун произойдет, то банки его переживут, так как усвоили урок дистанционной работы лучше других отраслей и количество банковских сотрудников, занятых в дистанционном обслуживании клиентов, продолжит расти. Масштабы потерь превысят 1,5 трлн рублей для банковского сектора на горизонте двух лет от начала кризиса, если события пойдут по негативному сценарию.

🔹 Возврат старых ставок эквайринга разгонит цены в Интернете, онлайн-магазины могут повысить цены на товары на величину до 5%. О таких рисках говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. По словам экспертов, компании, скорее всего, пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных терминалов для оплаты покупок (например, когда курьер уже доставит им товары).