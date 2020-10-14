Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил акцию, в рамках которой новые клиенты банка, не оформлявшие ранее карт МКБ, смогут получить до 7% на остаток по карте, говорится в релизе финучреждения.

Акция распространяется на пенсионную карту «Мудрость», а также все карты в пакете услуг «Выгодный».

«Для участия в акции необходимо оформить и получить карту до 31 декабря 2020 года. В течение первых трех месяцев с момента получения карты держатели «Мудрости» будут получать 7% годовых на остаток, держатели «Москарты» с пакетом услуг «Выгодный» также будут получать 7% годовых на остаток при соблюдении среднемесячного остатка по всем картам в рамках пакета от 30 тыс. рублей. Максимальная сумма для начисления процентов по карте «Мудрость» и картам в пакете «Выгодный» — 300 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.