Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает вклад «Доходный».
Оформить депозит можно только через интернет-банк. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — 1 100 дней. Процентная ставка составляет 5,5% годовых.
Дополнительные взносы предусмотрены без ограничений, посредством перевода денежных средств с использованием системы интернет-банка либо переводом из стороннего банка. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.