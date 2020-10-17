🔸 Казалось бы, пандемия сделала все, чтобы дистанционные продажи перебили традиционные и зачастую невыгодные каналы покупки полисов. Этого не произошло. О том, сколько мы переплачиваем за страховку и что сможет увести страхователей в онлайн, читаем здесь.

🔸 Банк перепутал курсы продажи и покупки валюты, и внимательный клиент заработал миллионы. О том, должен ли он их вернуть банку, узнаем из статьи «Сбой по курсу».

🔸 Таких привлекательных ставок по кредитам на покупку машин на отечественном рынке не было с 2018 года. О том, как подобрать и оформить выгодный автокредит, узнаем в рубрике #пофиншую.



🔸 Спрос на инвестиционные монеты растет. В августе 2020 года в США продали в десять раз больше золотых «Орлов», чем годом ранее. Россияне тоже не отстают. Разбираемся в особенностях этого способа инвестировать в драгметаллы в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Кешбэк по кредитной ALL Airlines от Тинькофф Банка начисляется милями. О том, сколько придется потратить, чтобы заработать на бесплатный билет, узнаем в «Разборе Банки.ру».

🔸 Когда мы покупаем квартиру в ипотеку, на жилье накладывается обременение. Снять его не всегда так просто, как кажется. О том, как освободить квартиру из-под залога, узнаем из рубрики FinTok.