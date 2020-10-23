Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги компаний по страхованию жизни по итогам первого полугодия 2020 года. Так, лидерами по объему собранных страховых премий в целом по сегменту стали компании «Сбербанк страхование жизни» (доля на рынке страхования жизни — 24,4%), «СОГАЗ-Жизнь» (19,3%) и «АльфаСтрахование-Жизнь» (17,1%).

Крупнейшие компании по взносам в сегменте накопительного страхования жизни — «Сбербанк страхование жизни», «СОГАЗ-Жизнь» и «Капитал Лайф Страхование жизни».

В топ-тройку по премиям по страхованию жизни заемщиков по итогам первого полугодия 2020 года вошли «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Ренессанс Жизнь».

В сегменте инвестиционного страхования жизни лидируют «СОГАЗ-Жизнь», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Сбербанк страхование жизни».



В рэнкингах компаний по взносам по страхованию жизни заемщиков и накопительному страхованию жизни представлены только те компании, от которых агентство получило заполненные анкеты, уточняется в сообщении. Рэнкинги компаний по совокупным взносам по страхованию жизни и ИСЖ были подготовлены на основании статистических данных Банка России.