Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,1% и составил 2 785,59 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,01% до отметки 1 152,33 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 1,26%, Мосбиржи — на 1,03%, «Газпрома» — на 1,73%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,3%, «Норильского никеля» — на 1,64%.

Российский фондовый рынок начал неделю со снижения и продолжает полагаться на динамику внешних рынков, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его словам, внутренние факторы роста не перевешивают возможные риски.

«Поводом для коррекционных настроений служат темпы распространения коронавируса в мире. Число новых выявленных случаев СOVID-19 резко возросло в США. Непростая ситуация с заболеваемостью складывается и в Европе, что заставляет инвесторов опасаться карантинов и предельно осторожно оценивать перспективы восстановления экономики в условиях нового витка пандемии. Слабость демонстрируют и нефтяные котировки. Нефть Brent откатилась к 40 долларам за баррель», — комментирует эксперт.