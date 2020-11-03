Банки начали активно разрабатывать и внедрять мобильные приложения для брокерского обслуживания клиентов, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. В частности, это делают МТС Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, «Уралсиб», «Ренессанс Кредит» и Московский Кредитный Банк. Также подобные планы есть у Совкомбанка и Росбанка.

Как сообщили в группе МТС, компания в октябре запустила брокерское обслуживание для физлиц в приложении «МТС Инвестиции». Банк осуществляет функции брокера, в то время как УК «Система Капитал» предоставляет услуги доверительного управления. Московский Кредитный Банк уже частично запустил специализированное мобильное приложение «МКБ Инвест», подтвердили в кредитной организации. В приложении есть калькулятор доходности, доступны биржевой «стакан» и возможность участия в первичных размещениях облигаций. В Россельхозбанке отметили, что развивают отдельное мобильное приложение «РСХБ-Брокер» для начинающих инвесторов. Представитель Промсвязьбанка также подтвердил, что разработка мобильного приложения «ПСБ Инвестиции» завершена, запуск планируется осуществить до конца ноября. Совкомбанк работает над отдельным мобильным приложением «Совкомбанк Инвестиции», в банке «Уралсиб» сообщили, что в группу входит «Уралсиб Брокер», оказывающий «полный спектр брокерских услуг».

В Росбанке только рассматривают возможность запуска таких услуг для розничных клиентов. «Ренессанс Кредит» считает перспективным включение продукта в свою продуктовую линейку в 2021 году. В банке «Зенит» оценивают возможность и целесообразность запуска брокерского направления для клиентов. В Хоум Кредит Банке считают, что своевременно представили в своем основном приложении структурные продукты со стопроцентной защитой капитала на основе акций.

Крупнейшие участники рынка отмечают, что время для выхода на фондовый рынок во многом упущено. Хотя стоимость самого мобильного приложения не является заоблачной для банков, сейчас трансакционные издержки стремятся к нулю, а скорость открытия брокерского счета приближается к одной минуте. В результате клиенты будут по-прежнему уходить к крупным игрокам.