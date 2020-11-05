Альфа-Банк и «Билайн» объявляют о партнерстве с глубокой технологической интеграцией, в рамках которого запущена серия кобрендовых банковских карт. Новая линейка включает кредитную карту «Билайн 100 дней без %» и дебетовую карту с кешбэком и бесплатным обслуживанием «Кэшбэк 1-5-25», уточняется в сообщении кредитной организации.

«Первая наша кобрендовая кредитная карта уникальна тем, что новый клиент сразу получает кредитный лимит, комфортный как для него, так и для банка. За этим стоит очень масштабный проект в области обработки больших данных», — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Условия кредитной карты «Билайн 100 дней без %» также предусматривают беспроцентный период в 100 дней, бесплатное обслуживание в первый год и однократный приветственный бонус в размере 1 тыс. рублей при совершении покупки в собственном офисе «Билайна» в первый месяц после получения кредитной карты на сумму не менее 2 тыс. рублей.

Дебетовая карта «Кэшбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кешбэк в размере до 25% от оплаты связи и услуг «Билайна» в мобильных приложениях Альфа-Банка и «Билайна», до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток» и 1% за все остальные покупки. На остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.



«Наш опыт в области работы с данными в совокупности со знаниями и практиками наших партнеров могут помочь нашим клиентам сэкономить: обслуживание новой кобрендовой дебетовой карты бесплатно, а кешбэк предоставляется в рублях, а не в баллах», — указывает генеральный директор «Билайна» Александр Торбахов.

Узнать подробные условия и оформить «Билайн 100 дней без %» и «Кэшбэк 1-5-25» можно в собственном офисе «Билайна» или в мобильном приложении «Мой «Билайн», указано в релизе Альфа-Банка.

