Рубль продемонстрировал ослабление к доллару, евро и корзине валют по итогам четвертого месяца подряд. В октябре было зафиксировано сопоставимое с сентябрьским ослабление к доллару и евро по номинальным курсам и чуть менее существенное — по реальным, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — октябре 2020 года» .

К доллару рубль ослаб в октябре по сравнению с сентябрем на 2,5% по номинальному курсу, как и в сентябре по сравнению с августом. Средний номинальный курс доллара за октябрь равнялся 77,59 рубля (против 75,65 рубля в сентябре), средний курс с начала года — 71,25 рубля за доллар.

Реальный курс рубля к доллару снизился за месяц на 2,3% (после снижения на уточненные 2,7% месяцем ранее). По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослабил позиции к доллару на 18,9% по номинальному курсу и, по оценке, на 17,2% по реальному. Ослабление за январь — октябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составило 8,8% и 6,7% соответственно.

К евро зафиксировано ослабление рубля в октябре на 2,2% по номинальному курсу (такая же динамика была в сентябре), а по реальному оно оценивается в 1,7% (против уточненных 2,1% за сентябрь). Ослабление к декабрю 2019-го — 23,4% и 20,9% соответственно. За десятимесячный период (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) ослабление рубля к евро составило 9,3% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 7,1%.

Средний номинальный курс евро в октябре — 91,29 рубля (против 89,28 в сентябре). Средний курс января — октября 2020-го равен 80,43 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился за месяц на 2,4% (на 2,1% в сентябре), реальный, по оценке, — на 2,2% (против уточненных 2,4% месяцем ранее). Снижение в октябре по сравнению с декабрем 2019-го составило 18,6% и 17,1% соответственно; в январе — октябре оно равнялось 6,6% и 6% в годовом выражении.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте страны. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами России сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.