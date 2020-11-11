Объем премий по страхованию жизни продолжает расти: по итогам III квартала 2020 года он увеличился на 4% по сравнению с III кварталом 2019-го — с 308 млрд до 320 млрд рублей. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Страхование жизни уже в течение нескольких лет является драйвером развития страхового рынка и даже при наличии пессимистичных сценариев, вопреки им, продолжает рост. Важно отметить, что при этом по количеству жалоб страхование жизни продолжает удерживать минимальное значение среди других секторов рынка», — отметил он.

Основным драйвером отрасли по-прежнему остается накопительное страхование жизни: рост по этому виду в III квартале по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 29%, объем премий увеличился с 73,2 млрд до 94,3 млрд рублей. Прежний лидер по скорости прироста сборов — инвестиционное страхование жизни — сдал свои позиции: сборы по этому виду страхования сократились на 6%, с 139,9 млрд до 131,6 млрд.

Также на 0,5%, с 68,2 млрд до 67,9 млрд рублей, уменьшились сборы по кредитным видам страхования.

Выплаты по всем видам составили 156 млрд рублей.

«Рынок страхования жизни в третьем квартале отражает общее настроение в экономике и обществе. Инвестиционное страхование сбавляет темп, при этом консервативные накопительные продукты и пенсионное страхование становятся популярны. Сейчас работают три основных тренда: это невысокие ставки по депозитам, высокая волатильность на инвестиционном и валютном рынке (выборы в США, новая волна пандемии и локдаунов, высокая неопределенность в стоимости нефти и т. п.) и определенная смена модели потребительского поведения — пандемия продемонстрировала необходимость иметь накопления и дополнительную страховую и медицинскую защиту», — прокомментировал квартальную статистику вице-президент ВСС Виктор Дубровин.



Рынок страхования жизни остается высококонцентрированным. На топ-пятерку страховщиков в III квартале 2020 года пришлось 73,4% всей страховой премии, на лидера рынка, «Сбербанк страхование жизни», — 24,5% всех сборов (годом ранее на первую пятерку приходилось 69,7% всех сборов, а на «Сбербанк страхование жизни» — 38,7%). На рынке накопительного страхования жизни на топ-пять страховщиков пришлось 79,3% премий, на лидера рынка — 39,4%. На рынке ИСЖ первая пятерка страховщиков собрала 74,7% премий, а на лидера рынка пришлось 25,9%. По кредитному страхованию топ-пятерка собрала 91,3% всех премий, а лидер рынка — 38,8%.

