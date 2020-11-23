Абсолют Банк ввел новый вклад «Авансовый».

Депозит открывается от 10 тыс. рублей сроком от 91 до 1 080 дней или от 1 тыс. долларов сроком от 181 до 541 дня. Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы и срока вклада и составляет 3,7—4,45% годовых — для вкладов в рублях, 0,2—0,25% годовых — для депозитов в долларах. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

Проценты выплачиваются на следующий день после открытия вклада за весь срок на текущий счет или счет банковской карты.

Досрочное расторжение при фактическом сроке до 182 дней — по ставке до востребования, от 182 дней и более — в размере 0,3 от процентной ставки по вкладу.