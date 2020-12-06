Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил предложение по кредитной карте «Хочу больше» для оформляющих ее клиентов. Владельцы уже действующих карт будут продолжать получать услуги согласно заключенным договорам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кредитная карта «Хочу больше» — это не только долгий беспроцентный льготный период в 120 дней, но и трехуровневый кешбэк, позволяющий получать до 2 500 рублей в месяц», — говорится в релизе.

Так, если владелец карты совершил покупки на сумму от 10 тыс. в месяц, то он получает трехпроцентный кешбэк на оплату авиабилетов и проживания в гостинице, двухпроцентный — на товары и услуги в категориях «Салоны сотовой связи и кабельные услуги», «Дом, ремонт», «Бытовая электроника» и однопроцентный кешбэк — на покупки в остальных категориях.

Кредитный лимит «Хочу больше» — до 700 тыс. рублей. Ставка по карте при выходе из льготного периода составляет от 12% годовых. Стоимость обслуживания — 99 рублей в месяц. Комиссия за снятие наличных и переводы составляет 390 рублей плюс 3,9% от суммы операции.