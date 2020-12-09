В рамках онлайн-форума «Просто Капитал» предприятия МСБ обсудят с экспертами банковского сообщества высокотехнологичные решения для сохранения и развития бизнеса. Об этом в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

Он отметил, что в сложной ситуации, вызванной пандемией, компаниям пришлось оперативно проводить реструктуризации действующих кредитов, чтобы снизить долговую нагрузку, а в настоящий момент, когда речь идет о восстановлении бизнеса, актуальными становятся вопросы финансирования: «На сегодняшний день мы видим потребность компаний МСБ в высокотехнологичном онлайн-кредитовании. Обсудим с предприятиями наш новый онлайн продукт — кредит «Без бумаг. Оборотный». Речь пойдет о кредитах до 10 миллионов рублей на срок до двух лет. Также расскажем про продукт для участников рынка госзакупок, которые могут получить полностью электронный кредит на исполнение контракта — без бумаг, без каких-либо требований по документам, на основании имеющегося опыта заемщика — участника госзакупок. И это очень удобно и актуально в текущей ситуации».

ПСБ проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» 11—12 декабря 2020 года. Программа форума включает в себя четыре трека, которые разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Слушателей ждет практико-ориентированный контент: инструменты, примеры и задания экспертов. В первый день — 11 декабря — в рамках профессионального трека состоится пленарная сессия «МСБ в 2021-м: пути восстановления и возврата к росту». Также будет проведен ряд мастер-классов, посвященных цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр.