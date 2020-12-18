Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ c «A(RU)» до уровня «А+(RU)», изменив прогноз на «позитивный». Повышение рейтинга объясняется изменением оценки качества кредитного портфеля, улучшением бизнес-профиля, повышением операционной эффективности банка и развитой системой риск-менеджмента.

АКРА отмечает высокую вероятность поддержки банка со стороны его единственного акционера — «ДОМ.РФ» в форме капитала или ликвидности, что отражается в добавлении четырех ступеней к оценке собственной кредитоспособности. Среди ключевых факторов повышения рейтинга отмечена важная роль банка в реализации жилищной политики.

«Изменение прогноза со «стабильного» на «позитивный» отражает мнение агентства о возможном влиянии улучшающейся операционной эффективности банка на ОСК на горизонте 12 месяцев», — говорится в сообщении агентства.

Банк ДОМ.РФ занимает лидирующие позиции в обслуживании компаний ипотечно-строительной отрасли и входит в топ-20 крупнейших российских банков по объему капитала. Банк активно расширяет свои клиентские сервисы и продуктовую линейку, модернизирует дистанционные каналы обслуживания. С начала 2020 года выдано около 40 тыс. кредитов на сумму, превышающую 100 млрд рублей, — это почти в полтора больше, чем за весь 2019 год.

Также Банк ДОМ.РФ занимает второе место по количеству застройщиков-партнеров среди российских банков, объем реализуемых им проектов жилищного строительства с использованием эскроу превышает 840 млрд рублей.