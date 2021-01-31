Банк «Русский Стандарт» запустил автоматическую регистрацию карт национальной платежной системы «Мир» в программе лояльности privetmir.ru, чтобы клиенты сразу могли получать предложения по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новый сервис позволяет при оформлении любой карты «Мир» в банке «Русский Стандарт» пройти упрощенную процедуру регистрации клиента в программе лояльности «Мир». Так, если ранее клиент не был зарегистрирован на портале privetmir.ru, то для него будет сформирована новая учетная запись и направлено СМС-сообщение с одноразовым паролем для доступа в личный кабинет», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что «Русский Стандарт» бесплатно выпускает кредитные карты «Мир». Банк не берет с клиентов плату за годовое обслуживание.

Кроме того, кредитная карта «Мир» «Русского Стандарта» подключена к программе лояльности RS Cashback. Банк вернет обратно клиенту 5% от расходов по карте в следующих категориях повышенного кешбэка: ЖКУ, городской транспорт, такси, парковки, платные дороги, Интернет и платное ТВ. 1 кешбэк-бонус равен 1 рублю.

Кредитная карта «Мир» банка участвует в программе привилегий «Клуб скидок», по которой тысячи магазинов и ресторанов, туристических агентств и салонов красоты по всей России предоставляют скидки и кешбэк до 25%.

Держатель кредитной карты «Мир» может также бесплатно совершать операции в течение всего срока действия льготного периода. Погасить всю сумму задолженности необходимо до истечения льготного периода в 55 дней, чтобы банк не начислил проценты. Беспроцентный период действует на все операции по оплате товаров и услуг.