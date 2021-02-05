Банк России вынес ряд новых постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Так, в пятницу, 5 февраля 2021 года, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности банка «Открытие» по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номере документа нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее ЦБ уже неоднократно привлекал банк к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.

Также Центробанк 5 февраля вынес постановление в отношении АО «Кит Финанс» по статье 19.7.3 КоАП («Непредставление информации в Банк России»). Документ, еще не вступивший в силу, также предусматривает штраф, «адресат» которого не уточняется.

«Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии со страховым законодательством, законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения страхового законодательства, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях и о ломбардах, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа… на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей… на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей», — гласит указанная статья КоАП.

Основной вид деятельности АО «Кит Финанс», согласно ЕГРЮЛ, — «деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами».

Ранее в феврале Центробанк вынес постановления о привлечении к административной ответственности двух микрокредитных компаний.

ООО «Микрокредитная компания «Кольская кредитная компания» допустило нарушение в соответствии с частью 1 статьи 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Нарушение по статье формулируется как «неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи». Юридическому лицу вынесено предупреждение, но постановление пока не вступило в силу.

В отношении ООО «Микрокредитная компания «Кола-Про» как юридического лица и в отношении должностного лица — единоличного исполнительного органа компании вынесены постановления по части 2 статьи 15.26.1 КоАП («Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности»). В части 2 указанной статьи речь идет о «непредставлении микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, в том числе в сети «Интернет». Согласно КоАП, это карается штрафом, при этом постановления ЦБ, также пока не вступившие в силу, предусматривают вынесение предупреждений.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.