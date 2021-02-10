Банк «Восточный» повысил процентную ставку на 0,5 процентного пункта для вкладов сроком три, шесть, 12 и 24 месяца. Данные изменения действуют по депозитам «Восточный» и «Сберкнижка», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Вклады открываются в рублях на сумму от 30 тыс. рублей. Размер ставки по депозитам составляет от 2,8% до 5,22% годовых с учетом капитализации и зависит от выбранного вклада, срока размещения денежных средств, их суммы и региона.

Для участников программы «Проценты в подарок» предусмотрены бонусы. Так, участникам зарплатных проектов и пенсионерам, получающим пенсию в банке «Восточный», начисляются дополнительные 0,3 п. п. к ставке по депозиту; клиентам, приобретающим «Пакет услуг», — 0,2 п. п.

Таким образом, максимальный размер ставки по вкладу «Восточный» с учетом капитализации процентов и данных бонусов может составить до 5,5% годовых.