Тинькофф Банк предложил рынку создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления недобросовестных операторов связи, которые проводят звонки злоумышленников с подменных номеров в адрес банковских клиентов, пишет РБК . Инициатива направлена на обсуждение в Ассоциацию банков России, рассказал представитель кредитной организации. По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, предложения Тинькофф Банка находятся в работе.

По словам представителя кредитной организации, инициатива, в отличие от других, направлена не на ужесточение наказания операторов или блокировку входящих звонков, а на проведение расследований для выявления операторов, которые позволяют совершать мошенникам звонки с подменными номерами. Предложение, по его словам, должно помочь отрегулировать ситуацию, накладывая санкции на операторов связи, пропускающих вызовы своих абонентов с подстановкой номера из чужой нумерации, и сформировать реальную статистику по мошенническим звонкам. У системы обмена информации FinCERT Банка России нет полномочий для запроса информации у операторов связи, поэтому СУАТМ должна работать под руководством Роскомнадзора или МВД, так как операторы связи уже по закону обязаны отвечать на их запросы, добавил собеседник.

Если клиент сообщил банку о мошенническом звонке, то банк должен передать эту информацию в СУАТМ. Система должна узнать у оператора жертвы, какой оператор инициировал звонок, и затем обратиться к этому оператору с вопросом, инициировал он этот звонок сам или принял его от другого оператора. В процессе установления телефонной связи могут участвовать несколько операторов, поэтому система будет опрашивать по цепочке каждого участника, пропустившего звонок, о том, кто инициировал вызов. Если оператор ответит, что это он инициировал звонок, а не принял его от другого игрока, это будет означать, что он не контролирует использование номерной емкости и, возможно, обслуживает мошенников, объяснил представитель Тинькофф Банка.

Россиян стали предупреждать о мошенниках через таксофоны Сейчас о базовых правилах поведения на финансовом рынке осведомлена примерно половина трудоспособного населения.

Сейчас системы по анализу телефонного мошенничества в России не существует: все компании самостоятельно пытаются отслеживать мошеннические звонки, отметили участники рынка. Предложенная система может иметь положительный эффект, снизив количество мошеннических звонков с подставных номеров, но наложение штрафных санкций может существенно сократить количество операторов на рынке, оставив только самых крупных, предупредил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

В Газпромбанке считают, что создание такой системы не позволит качественно улучшить ситуацию в части блокировки мошеннического трафика операторами связи, а лишь предоставит улучшенную статистику такого трафика. Схема поможет определять конечного оператора, но не решит проблемы, потому что на место одного оператора быстро придет другой, отметили в Райффайзенбанке. Там пояснили, чтобы действительно справиться с проблемой, должен быть решен принципиальный вопрос подмены номера в трафике — для этого необходимо изменение законодательства и реальное применение мер к таким нарушителям.