Банки стали использовать таксофоны для информирования клиентов о рисках телефонных мошенников, пишут «Известия ». Первым такой формат обучения запустил Тинькофф Банк. По оценкам банка, клиенты, которые ознакомились со сценариями обмана, на 30–40% реже попадают на уловки злоумышленников. Повышение киберграмотности — одно из приоритетных направлений работы ЦБ. Банки активно информируют клиентов через СМС- и почтовые рассылки, а также кол-центры. Сейчас о базовых правилах поведения на финансовом рынке осведомлена примерно половина трудоспособного населения, оценили опрошенные изданием эксперты.

В информационной кампании Тинькофф Банка по обучению россиян противодействию мошенничеству через таксофоны, которая была запущена в середине мая, уже приняли участие почти полмиллиона человек. В кредитной организации пояснили: когда россиянин снимает трубку уличного телефонного автомата, ему отвечает голосовой помощник Олег. Он рассказывает, как не стать жертвами мошенников, зачитывает основные правила безопасности, может ответить на простые вопросы, а также проигрывает записи реальных звонков, когда абонентам Тинькофф Банка звонили мошенники и спамеры и пытались их обмануть или что-то продать, но сталкивались с Олегом. По данным банка, среди тех клиентов, которые читают рассылки, пуш-уведомления, сторис в мобильном банке, риск стать жертвой мошенников по тому сценарию, о котором рассказывалось в уведомлениях, сокращается на 30–40%.

Эксперты: телефонные мошенники крадут до 5 млрд рублей в месяц По словам представителей кредитных организаций, сейчас мошенники активно используют сервис подмены номеров, выводя телефонное мошенничество на новый уровень.

В сети «Ростелекома», который выступает единственным оператором таксофонов в России, насчитывается порядка 147 тыс. уличных стационарных автоматов для универсальной связи. По данным компании, они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс., или 80% от общего количества, — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. Кампании по финансовой грамотности, в частности по информированию клиентов о потенциальных мошенничествах, запущены и другими банками. В том числе это Росбанк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, СКБ-Банк, ОТП Банк, крымский РНКБ, УБРиР, Хоум Кредит Банк, банк «Ак Барс», Новкомбанк.

Повышение финансовой грамотности в совокупности с комплексной системой антифрода помогает бороться с различными видами мошенничества и противостоять им: к примеру, в 2020 году банку «Ак Барс» удалось уменьшить объем выведенных преступными способами средств на 37% по сравнению с 2019 годом, сообщили в кредитной организации.

Использование таксофонов для информирования населения о мошенниках — оригинальный способ, зато услуги такой связи бесплатны по всей России, подчеркнул директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. В последние несколько лет финансовое мошенничество становится все более серьезной и масштабной угрозой благополучию граждан, отметила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. При этом, по ее словам, несмотря на рост уровня мошенничества, растет и количество неуспешных попыток обмана.